Météo en Belgique : un lundi en deux temps

Cet après-midi par contre, ce sera une tendance plus répandue, entre éclaircies et nuages plus menaçants, quelques averses rythmeront cette journée, elles seront brèves et peu conséquentes. Le vent d’ouest à sud-ouest soufflera de manière modérée avec des pointes à 40 km/h. Côté températures, on restera proches des valeurs de saison avec 9 à 11°C sur le sud-est et 13 à 14°C dans le centre du pays.