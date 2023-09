Météo en Belgique : un jeudi sous la pluie, le vent et la fraîcheur

Cet après-midi, la zone de pluie se décalera vers le nord-est du pays. Les régions de l’ouest et du nord retrouveront un temps plus sec d’ici 16h tandis que le Limbourg et le sud du sillon Sambre et Meuse seront sous la pluie. Il fera plus frais avec des maxima de 17°C à Saint-Hubert, Spa, Mons, Charleroi et Tournai, 18°C à Virton et Bruxelles, et jusqu’à 19°C à Namur ainsi qu’à Liège. Le vent restera modéré.