Météo en Belgique : un jeudi ensoleillé en perspective avec des maxima en hausse

Le temps restera bien ensoleillé cet après-midi, quelques voiles nuageux se développeront mais sans conséquence. On attend aussi la formation de nuages plus joufflus près de la frontière avec les Pays-Bas. Les maxima seront enfin conformes aux normes de saison et on attend 21 à 22°C sur les hauteurs, 23°C à Virton, 24°C le long du sillon Sambre-et-Meuse ainsi qu’au littoral, et 25°C partout ailleurs.