Samedi, on profite d’une belle journée estivale et ensoleillée avec une hausse des températures entre 28 et 33°C. Cela sera la plus chaude journée de la semaine. L’atmosphère sera lourde surtout l’après-midi et en fin de journée avec des développements orageux en soirée plus marquée sur le sud du sillon Sambre et Meuse.

Dimanche, retour des orages pour cette journée avec des averses parfois intenses après une matinée lumineuse. Il fera encore bien lourd entre 26 et 30°C.