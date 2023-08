Météo en Belgique : un dimanche variable et souvent sec en perspective

Pour la rentrée scolaire demain matin, on attend la formation de grisaille et nuages bas en tout début de journée, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Il y aura de belles éclaircies au nord de celui-ci. Ensuite, le temps deviendra plus mitigé l’après-midi avec un ciel très nuageux et un risque de quelques gouttes sur le nord du Hainaut et les deux Flandres. Les maxima se maintiendront entre 16 et 20°C.