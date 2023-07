Mardi, le ciel sera variable entre éclaircies et passages nuageux. Sous un nuage plus épais, quelques gouttes de pluie voire une averse sont possibles mais moins marquée que la veille. Les maxima resteront stationnaires et inférieurs aux normales entre 16 et 21°C.

On conservera le même type de temps pour la journée de ce mercredi avant une zone de pluie plus intense qui balayera le pays pour jeudi avec des cumuls un peu plus important.