Météo en Belgique : un ciel peu nuageux ce lundi

Ce lundi à l’aube, temps sec et souvent peu nuageux voire sous un ciel dégagé, permettant au soleil de dominer à son lever.

Le soleil restera très généreux en général jusqu’à midi avec tout au plus quelques voiles à l’ouest, et des cumulus pourront se multiplier à l’est avant midi.

Cet après-midi, le ciel se fera un peu plus variable et nuageux, avec des cumulus plus menaçants dans le sud-est. Une averse ou un orage ne seront pas exclus de la Gaume aux Fagnes sous une chaleur estivale et lourde. On attend jusqu’à 27°.