Météo en Belgique : très nuageux ce mercredi avec des averses parfois orageuses

Le temps s’annonce un peu plus variable et instable cet après-midi. La couverture nuageuse devrait se morceler pour laisser passer des éclaircies. Mais il y aura un risque d’averses orageuses un peu partout, avec localement un peu de grêle et de fortes rafales de vent. Il fera plutôt frais pour cette période de l’année et les maxima atteindront seulement 12 à 14°C entre Saint-Hubert et les Hautes Fagnes, 15°C à Virton, Namur, Liège et Ostende, 16°C à Bruxelles et en Campine, 17°C près de Mons et 18°C du côté de Tournai.

L'Institut Royal Météorologique a placé les provinces de Hainaut, du Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale en avertissement jaune pour la pluie jusqu'à 8h demain matin. D'autres parties du pays pourraient passer en avertissement jaune dans les prochaines heures : le Limbourg, l'ouest de Liège et l'ouest de Namur.