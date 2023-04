La dépression continuera de traverser le pays ce vendredi se décalant vers le nord d’ici le week-end. À l’arrière, une masse d’air instable restera en place influençant notre temps pour ces prochains jours.

Ce matin, le ciel sera variable alternant entre nuages et éclaircies sur le centre et l’est du pays tandis que sur le Hainaut et le nord-ouest du pays le temps sera plus nuageux avec un risque de quelques gouttes de pluie qui s’évacuera d’ici la fin de matinée vers le littoral.