En cours d’après-midi, le risque de faibles ondées sera plus généralisé grâce à ces nuages parfois plus épais qui circuleront et qui seront toujours accompagnés de belles périodes de soleil. Les petites averses seront localisées et ne tomberont pas partout. Le risque sera moins marqué en Gaume. Les maxima seront tout juste de saison de 19°C à Saint-Hubert, 20°C à Spa, 21°C en bord de mer, 22°C à Namur, Tournai, Virton et Charleroi et jusqu’à 23°C entre Mons et Liège en passant par Bruxelles. Le vent sera faible à modérer de secteur ouest.