Météo en Belgique : temps souvent sec ce lundi avec de belles éclaircies

Cet après-midi, les nuages et les éclaircies se partageront le ciel. Le risque d’ondées sera plutôt faible et localisé. Le vent d’ouest soufflera modérément en rafales de 40 km/h. Quant aux températures, elles ne décolleront pas et resteront coincées entre 14 et 16°C sur le relief ardennais, 18°C attendus le long des plages, 19°C pour Namur et Anvers, et 20°C du côté de Virton, Mons, Liège et Bruxelles.