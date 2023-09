Météo en Belgique : temps sec, températures de saison

Le temps est redevenu sec cette nuit et le ciel s’est bien dégagé en pas mal d’endroits. Les températures sont plus fraîches ce matin que les jours précédents à la même heure. Cela n’empêchera pas le soleil ou de belles éclaircies de nous revenir dès la matinée. Très localement, un peu de grisaille possible de 7 à 9h ce matin.