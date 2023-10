Météo en Belgique : temps sec mais frais ce lundi

Mercredi, on devrait commencer avec encore de belles éclaircies le matin, puis les nuages deviendront plus nombreux à partir du sud et finalement quelques averses se déclencheront justement depuis le sud en fin de journée et se généraliseront en soirée à toutes les régions. Le vent de sud-est sera modéré. On attend 15 à 20°C à nouveau.

Jeudi, nouvelle accalmie dans la douceur avec tout au plus une averse isolée dans le sud. La pluie arrivera de manière plus structurée la nuit de jeudi à vendredi. Le vent de sud va se renforcer et les maxima remonteront entre 17 et 21°C.

Les premières prévisions pour vendredi font état de la remontée d’une zone de pluie plus active au départ du sud du pays. Il fera doux le matin et on restera proches des valeurs de saison en deuxième partie de journée. 12 à 15°C.