Météo en Belgique : temps progressivement gris et sec

Demain mercredi, dès le réveil, on devrait déjà se retrouver au sec avec un ciel qui alternera éclaircies et passages nuageux. Dans le courant de la journée, on gardera cette succession d’éclaircies et de nuages menaçants, quelques averses pourraient se déclencher près du littoral et sur l’extrême sud, mais ce sera faible et pas généralisé, il y aura des endroits où l’on restera au sec. Le vent de sud reste modéré et ramène chez nous de l’air plus doux puisqu’on attend 13 à 16°C.