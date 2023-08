Météo en Belgique : temps lumineux et chaleur au programme de ce vendredi

La journée de dimanche s’annonce lumineuse en général avec de belles périodes ensoleillées entre les passages nuageux. Mais il y aura toujours un risque d’ondées par endroits sur la moitié nord du territoire. On perdra un degré par rapport à la veille et les températures seront comprises entre 19 et 23°C l’après-midi.

Lundi, le ciel sera changeant avec une alternance d’éclaircies et de nuages, mais toujours une impression lumineuse. Des averses resteront possibles sous les nuages les plus menaçants. Nous resterons dans des valeurs de saison et les maxima atteindront 22 à 26°C.