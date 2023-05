Météo en Belgique : temps lumineux ce jeudi malgré l’arrivée de nuages en cours de journée

Cet après-midi, le ciel devrait être plus nuageux sur la moitié nord du territoire, avec encore de belles périodes ensoleillées par moments. Le soleil brillera plus généreusement sur la moitié sud. Sous un petit vent sensible, les maxima seront conformes aux moyennes de saison avec 15°C prévus dans les Hautes Fagnes et le long de la côte, 17°C pour Saint-Hubert, 18 à 19°C sur une large partie centrale et jusqu’à 20°C dans l’extrême sud du royaume.