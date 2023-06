Météo en Belgique : temps lourd et passage d’une zone orageuse au programme de ce dimanche

Dans l’après-midi, le risque orageux va perdurer, puisqu’on attend des précipitations qui pourraient s’étendre sur tout le pays. Retour d’un temps plus stable avec de larges éclaircies sur l’Ardenne sous une chaleur souvent forte et lourde, on attend 25°C à la côte, 28°C du côté de Spa, 29°C le long du Sillon Sambre et Meuse et jusqu’à 31°C pour Arlon.