Météo en Belgique : temps lourd et légèrement orageux ce jeudi

Samedi, à priori journée en deux temps avec le retour d’éclaircies assez larges le matin puis davantage de nuages l’après-midi avec quelques averses assez localisées. Le vent de sud-ouest sera modéré et ramènera de l’air moins chaud : 18 à 22°C pour les maxima.

Dimanche, mis à part le littoral qui sera un peu plus au sec, nous resteront entre éclaircies, nuages menaçants et quelques ondées éparses. On peut parle d’un peu de fraîcheur pour dimanche avec 17 à 21°C.

Les modèles météo s’accordent pour prévoir la poursuite d’une météo variable et toujours un peu fraîche pour le début de la semaine prochaine.