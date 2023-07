Météo en Belgique : temps gris, pluvieux et venteux pour ce jeudi

Pas d’évolution à attendre pour cet après-midi, le temps restera maussade avec toujours cette couverture nuageuse importante et de fréquentes précipitations, sauf entre la côte et la Campine où elles seront plus éparses et plus faibles. Les cumuls pourront atteindre 20 à 30 litres d’eau par m². Le vent soufflera toujours assez fort, en rafales de 50 à 60 km/h. Les températures maximales seront homogènes et resteront sous la barre des 20°C : on n’attend pas plus de 15 à 16°C en Ardenne et 18 à 19°C en plaine.

L'Institut Royal Météorologique a placé la moitié sud de notre pays sous avertissement jaune pour les fréquentes pluies attendues tout au long de la journée. Le numéro 1722 a aussi été activé pour les appels pour les interventions non urgentes.