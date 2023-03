Météo en Belgique : temps gris, pluvieux et frais en perspective ce dimanche

Demain, nous passerons dans un flux de nord-ouest avec de l’air froid en altitude. Concrètement, nous profiterons d’abord d’un temps sec, froid et ensoleillé le matin. Et ensuite, nous connaîtrons une alternance de giboulées et de périodes plus calmes et sèches. On attend parfois du grésil ou des flocons de neige mêlés à la pluie, principalement sur les hauteurs. Le temps pourrait rester sec entre le littoral, Tournai et Anvers. Il fera de nouveau assez froid avec des maxima de seulement 3 à 9°C.