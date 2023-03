Météo en Belgique : temps gris, doux et venteux

Samedi le vent bascule à l’ouest, c’est de l’air un rien moins doux qui arrive en altitude et cela sera propice à nouveau à des averses qui prendront l’aspect de giboulées avec coup de tonnerre localement. Les maxima afficheront 9 à 13°C.

Dimanche, le vent bascule au nord-ouest et une nouvelle zone de pluie très active abordera notre pays, on perdra plusieurs degrés par rapport à la veille. Sous de fortes pluies et avec des rafales de vent de 50 à 60 km/h, on ne dépassera plus 5 à 8°C, ce qui sera frais pour la saison.

La première tendance pour le début de la semaine prochaine fait état d’un net rafraîchissement avec quelques rares giboulées lundi et un temps plus sec mais froid à partir de mardi. Le gel nocturne sera de retour.