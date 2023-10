Météo en Belgique : temps estival prévu ce dimanche

Changement de temps pour mardi : une zone de pluie assez faible traversera rapidement notre pays d’ouest en est. À son passage, on attend beaucoup de nuages accompagnés d’averses éparses, d’abord près du bord de mer le matin, à Bruxelles vers midi et sur l’Est l’après-midi. Et à l’arrière de cette perturbation, nous retrouverons de belles éclaircies. Le vent d’ouest se renforcera pour atteindre 50 km/h en rafales. Il fera plus frais que la veille avec de 15 à 19°C pour les maxima. D’ailleurs, les températures atteindront rapidement leur valeur maximale et il n’y aura pas de grande différence entre le matin et l’après-midi.

La journée de mercredi s’annonce variable avec des passages nuageux entrecoupés de belles périodes ensoleillées. Le vent sera encore sensible et les thermomètres afficheront des maxima de 14 à 19°C.