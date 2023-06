Météo en Belgique : temps estival au programme de ce mardi

Nous aurons toujours un beau ciel bleu en général ce matin, avec un léger voile nuageux possible en Campine. Des nuages bas seront présents en tout début de journée entre le nord du Hainaut et le littoral, mais ils se dissiperont avant le milieu de matinée. Les températures seront toujours élevées pour la saison et les thermomètres afficheront déjà vers 11h de 21 à 24°C des hauteurs vers le centre du pays.