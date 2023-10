Météo en Belgique : temps chaud et progressivement plus lumineux ce lundi

La journée de mercredi s’annonce variable avec des passages nuageux entrecoupés de belles périodes ensoleillées. Les nuages seront a priori plus nombreux sur la moitié Est de notre pays. Le vent sera encore sensible et les thermomètres afficheront des maxima de 14 à 19°C.

Jeudi, le ciel sera assez chargé en nuages mais le temps restera sec. Les éclaircies seront plus larges près du bord de mer. Les températures maximales baisseront encore d’un cran et seront comprises entre 14 et 18°C.