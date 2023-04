Météo en Belgique : temps bien frais ce mardi

Ce matin très tôt, il y a encore quelques averses qui vont transiter sur l’ouest du pays, près de la frontière, aussi bien du Hainaut qu’à la Gaume. Dès le milieu de la matinée, le temps redeviendra sec avec des éclaircies assez larges à partir du Nord et du Littoral. La fin de matinée deviendra sèche et de plus en plus lumineuse.