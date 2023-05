Météo en Belgique : températures en hausse

Demain jeudi, toujours beaucoup de soleil mais on surveillera des nuages bas qui circulent plutôt sur la mer du Nord et qui déborderont un peu sur le littoral et qui ne devraient guère aller plus loin. Le vent de nord-est soufflera encore de manière modérée et les températures, toujours agréables, seront néanmoins un peu plus basses qu’aujourd’hui : de 18 à 20°C et toujours un peu plus de fraîcheur au littoral et toujours un peu plus de chaleur sur l’extrême sud (24°C sur Virton).