Météo en Belgique : soleil le matin, cumulus l'après-midi ce jeudi

L’après-midi devrait voir bourgeonner davantage de nuages que les jours précédents, le ciel deviendra partagé entre passages nuages et larges éclaircies. Pour autant il continuera à faire sec et chaud. Le vent faible d’est à nord-est n’empêchera pas l’impression de chaleur qui se traduira par des maximas assez proches voire légèrement supérieurs à hier : 22 à 24°C sur les reliefs et le littoral, 27 à 28°C dans les autres régions.