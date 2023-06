Météo en Belgique : soleil et douceur pour ce lundi

La journée de demain se déroulera aussi sous le soleil dans un beau ciel bleu en général. On pourra observer quelques cumulus l’après-midi, un peu plus nombreux entre l’Ardenne et le Limbourg. Le vent de nord-est soufflera en rafales de 30 à 50 km/h. Le mercure sera un peu en hausse et les maxima dépasseront souvent les 25°C, avec des valeurs pouvant grimper jusqu’à 27°C en Campine. On attend 24°C en Ardenne et pas plus de 16°C le long de la côte.