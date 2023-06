Météo en Belgique : sec et ensoleillé ce mardi matin, avant le retour d’orages cet après-midi

Après les averses de la nuit dernière, nous retrouverons un temps plus calme et sec ce matin. Cela dit, il y aura encore pas mal d’humidité avec des nuages sur toutes les régions, surtout en début de journée. Mais les éclaircies s’imposeront rapidement pour donner un temps bien lumineux. Il fera toujours assez lourd et d’ici la fin de matinée, on attend de 21°C sur les hauteurs à 25°C dans le nord-est du pays.