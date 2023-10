Météo en Belgique : sec avant le retour de la pluie en fin de journée ce mercredi

Vendredi, dès le matin, une nouvelle zone pluvieuse devrait nous arroser à partir du sud dès le réveil. Elle sera assez active puisqu’on attend localement 20 litres d’eau par m² sur la journée. Le vent modéré rebascule au nord-est et les températures baissent, on ne dépassera plus 13 à 15 °C.

La pluie nous quittera samedi en matinée mais nous garderons un ciel assez chargé avec de fréquentes averses entrecoupées d’éclaircies l’après-midi. Le vent de sud-ouest restera sensible et les maxima ne dépasseront plus 10 à 13 ou 14 °C.

Dimanche, la météo restera partagée entre éclaircies et passages nuageux avec quelques averses résiduelles possibles mais de plus en plus espacées. Maxima de 11 à 14 °C et vent sensible de sud-ouest avec des rafales de 40 à 50 km/h.

A priori, lundi, on filerait vers une météo plus clémente : vent de sud, soleil un peu plus généreux et maxima de 14 à 18 °C.