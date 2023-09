Météo en Belgique : samedi ensoleillé après dissipation de la grisaille matinale

La matinée s’annonce sèche et calme, avec des nuages bas, voire du brouillard, au sud du sillon Sambre-et-Meuse et en Campine. D’ailleurs soyez prudents si vous prenez la route dans ces régions car la visibilité peut être réduite par endroits. Cette grisaille devrait se dissiper progressivement avant 10h. L’Institut Royal Météorologique a d’ailleurs placé toutes les provinces wallonnes (sauf le Brabant wallon) sous avertissement jaune par rapport à ce brouillard jusqu’à 11h. Plus au nord, on profitera déjà d’un temps ensoleillé. Côté températures, on attend de 12°C sur les hauteurs à 15°C en plaine vers la fin de matinée.