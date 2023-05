Météo en Belgique : retour du soleil ce mercredi

Malheureusement, la couverture nuageuse continuera à progresser jusqu’en milieu d’après-midi sur ces mêmes régions du nord et de l’est. Le sud et la frontière française, aussi bien du Hainaut à la Gaume devraient à priori rester dans une ambiance plus lumineuse. Finalement, en toute fin de journée, le soleil se montrera à nouveau davantage en toute région. A noter ce mercredi un vent de nord un peu plus discret que les autres jours. Côté température ce sera identique voire un peu plus frais qu’hier, maxima de 11 à 16°C mais 17 à 18°C sur l’extrême ouest.