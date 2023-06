Météo en Belgique : retour des nuages ce mardi

Demain mercredi, le ciel sera déjà assez chargé dès le matin avec quelques éclaircies près de la frontière française et par contre un ciel avec quelques gouttes isolées sur le nord-est. La situation évoluera peu en cours de journée et l’on retrouvera des températures quasiment identiques à celles de ce mardi. Le soir quelques gouttes arriveront par le nord-est du pays et gagneront le centre, mais cela restera très faible et temporaire.