Météo en Belgique : retour des éclaircies ce jeudi

Le vent s’est calmé par rapport aux fortes rafales d’hier mais il faudra encore compter sur des pointes à 50 km/h de secteur ouest pour cette journée de jeudi. L’après-midi, des éclaircies reviendront cette fois sur le nord et le centre, le ciel restera encombré au sud et en fin de journée, quelques averses se reformeront et d’autres remonteront de France, essentiellement au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. On gardera 9°C en Ardenne, 12 à 13°C de Charleroi à Liège et 14°C sur Bruxelles et le nord du pays. Le ciel se dégagera un peu plus en toute fin de journée et soirée.