Météo en Belgique : retour des averses par le nord ce mercredi

Cet après-midi, c’est donc une Belgique coupée en deux que l’on devrait observer avec un temps nuageux et des averses sur le nord et le centre tandis que le soleil résistera encore sur l’extrême sud. Le vent d’ouest se renforce légèrement et les températures continuent à se tasser par rapport à hier. 19°C en bord de mer, 22°C sur le relief ardennais et 23°C dans le centre et jusqu’à 25°C d’Arlon à Virton. Le ciel se dégagera en soirée.