Météo en Belgique : retour de quelques averses par l'est ce mercredi

Il fait doux ce matin et contrairement aux jours précédents, on note déjà la présence de champs nuageux un peu plus denses que ces derniers jours. On peut donc dire que cette journée sera un rien moins lumineuse que les précédentes, ce qui n’empêchera toutefois pas le soleil d’être encore bien présent en pas mal d’endroits. La matinée se passera donc entre nuages et éclaircies et on surveillera quelques faibles averses qui transitent de l’Allemagne vers l’est de notre pays peut-être déjà avant midi.