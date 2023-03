Météo en Belgique : retour de la douceur

Samedi, peu de changement, nous resterons dans ce flux de sud très doux et légèrement instable, ce qui donnera une nouvelle fois cette alternance d’éclaircies et de passages nuageux avec quelques ondées. Les maxima se maintiendront entre 12 et 14°C.

Dimanche, le vent va basculer à l’ouest et le ciel se chargera davantage. On aura des rafales jusqu’à 50 à 60 km/h. Il y aura un peu plus d’averses que la veille. Les températures ne dépasseront plus 6 à 10°C.

La première tendance pour le début de la semaine prochaine, c’est le retour annoncé de plusieurs zones de pluie arrivant par l’ouest s’accompagnant d’un renforcement du vent. La douceur se maintiendra.