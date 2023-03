Météo en Belgique : retour d'une grande douceur

Vendredi, nous terminerons cette semaine avec le passage d’une zone très perturbée qui devrait nous arroser copieusement dans une ambiance venteuse et rafraîchie : 9 à 12°C. Rafales de vent possibles jusqu’à 80 ou 90 km/h dans le sud.

Les premières tendances pour le week-end font état d’une météo encore bien grise et humide samedi avec 9 à 11°C mais un peu moins de vent que la veille. Un temps un peu plus sec pour dimanche mais de l’air frais et instable en provenance du nord-est qui maintiendra les maxima entre 6 et 11°C entre éclaircies et quelques averses.

Lundi et mardi, le vent de nord-est devrait nous valoir un temps sec et ensoleillé mais frais avec un probable retour des gelées nocturnes.