Météo en Belgique : retour d'un temps sec

Comme prévu, c’est donc de l’air plus froid qui est entré sur le pays et ce matin on note la présence de neige en région liégeoise jusqu’en plaine et sur les reliefs de l’Ardenne au-dessus de 300 à 400m d’altitude. Prudence donc car certaines routes sont glissantes. En tout début de matinée, les giboulées seront encore actives surtout sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse tandis que le temps redevient sec sur l’ouest et progressivement sur le centre avec le développement de belles éclaircies. En cours de matinée, les dernières giboulées s’éloigneront par le sud-est. Le vent s’est nettement calmé ce matin, il souffle de secteur ouest.