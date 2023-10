Météo en Belgique : retour d'un peu de pluie ce jeudi

Samedi, le vent bascule au nord-ouest et c’est de l’air plus froid qui va chasser la pluie dès la mi-journée, on ne dépassera plus 11 à 15°C, et ce n’est qu’un début.

Dimanche, on parle d’un ciel de traîne entre éclaircies nombreuses et quelques averses, toujours un vent modéré de nord-est qui confirmera des températures fraîches : maxima de 8 à 11°C.

Dès lundi, retour d’un temps sec et plus ensoleillé mais frais, le vent passe au secteur est, et les petites gelées vont commencer à se répandre les nuits.