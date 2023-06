Météo en Belgique : retour d'averses ce jeudi

Demain vendredi, finie cette zone de pluie et retour à l’accalmie avec dès le réveil un ciel qui se dégage et la perspective d’une journée plutôt bien ensoleillée, entre quelques cumulus et ciel dégagé. Paradoxalement, malgré cette météo plus clémente qu’aujourd’hui, sous le soleil on perdra un à deux degrés pour les maxima. 19 à 22°C en moyenne avec un vent faible à modéré d’ouest.