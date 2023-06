Météo en Belgique : retour au calme ce vendredi

Cet après-midi, quelques nuages de beau temps bourgeonneront et il n’est pas totalement exclu qu’une ondée locale se forme sous un nuage un peu plus menaçant, cela restera marginal et de faible intensité. La plupart du temps, il fera sec. Les températures remontent par rapport à hier : 22 à 25 ou 26°C avec un vent faible d’ouest à nord-ouest. Le ciel redeviendra limpide en soirée.