Météo en Belgique : rentrée calme et fraîche ce lundi

Après une nuit calme et fraîche, des poches de grisaille se sont formées et l’on retrouve ce matin des bancs de brume voire du brouillard par endroit. Le début de journée sera calme mais la couleur du ciel sera très changeante avec déjà de belles et larges éclaircies en pas mal d’endroits, voire un ciel dégagé. Par contre, là où sévit la grisaille, elle pourrait s’attarder une partie de la matinée. Le temps restera calme et généralement sec. On surveillera une petite averse éventuelle très localement dans le namurois.