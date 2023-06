Météo en Belgique : quelques nuages au nord ce jeudi

Au fil des heures, on gardera ce dégradé de ciel assez nuageux d’Anvers à la Côte jusqu’à un ciel complètement dégagé sur le centre et le sud. Le vent faiblit par rapport à hier et prend une composante nord. Les températures offriront, elles aussi un dégradé " nord-sud ". 14°C cet après-midi en bord de mer où la brise sera bien fraîche, 20°C sur les deux Flandres, 21°C dans le centre du pays ainsi qu’en Ardenne et encore 25°C pour la Lorraine belge.