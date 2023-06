Météo en Belgique : quelques nuages à l'est ce mardi

Jeudi, on repart sous le soleil dès le matin puis à nouveau quelques cumulus sur l’est mais un risque d’averse plus limité. Les températures remontent à nouveau entre 22 et 26°C.

La chaleur se confirme de manière plus sensible dès vendredi avec 25 à localement 29°C mais un ciel encore assez dégagé, le risque d’un coup de tonnerre sera tout à fait limité à l’extrême sud.

Le pic de chaleur devrait atteindre son maximum samedi avec 27 à 31°C et à noter que la chaleur arrivera cette fois jusqu’au littoral.

Dimanche, nous perdrons quelques degrés avec un temps lourd et peut-être quelques averses un peu plus répandues et du coup quelques coups de tonnerre.