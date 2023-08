Météo en Belgique : progressivement plus nuageux ce mardi avec quelques ondées

Demain, la matinée s’annonce encore fort nuageuse avec quelques faibles averses entre la région bruxelloise et l’Ardenne. Et puis, le soleil devrait faire son grand retour en cours de journée à partir du nord et de l’ouest. Plus au sud, le ciel sera variable avec quelques gouttes toujours possibles par endroits. L’après-midi s’annonce donc généralement agréable, d’autant que les maxima commenceront à grimper doucement et s’établiront entre 18 et 22°C.