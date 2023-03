Météo en Belgique : progressif retour du froid

Dès le début de l’après-midi, il y aura une bascule de masse d’air, le vent va s’orienter au secteur ouest à nord-ouest et c’est de l’air nettement plus frais qui va envahir le pays du nord vers le sud. Les températures maximales seront atteintes en milieu de matinée puis elles vont commencer à chuter à partir du nord. On aura 6 à 8°C vers 10h ce matin et on ne dépassera plus 2 à 6°C vers 15h. La pluie laissera la place à des averses qui prendront rapidement l’aspect de giboulées. En fin d’après-midi le ciel se dégagera à partir du littoral et le temps redeviendra sec à partir du nord et sur le centre. Ce soir, les dernières averses seront même de neige fondante ou neige sur les reliefs.