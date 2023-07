Météo en Belgique : programme varié pour ce week-end

Ce samedi 15 juillet, dès la matinée, des averses pourront se déclencher sur la Lorraine belge et l’Ardenne. Sur les autres régions, nuages et parfois belles éclaircies seront au programme. L’après-midi, les précipitations devraient se concentrer sur deux couloirs : d’une part sur le Nord-Ouest et en particulier le long du littoral avec un coup de tonnerre possible et d’autre part, au sud du sillon Sambre et Meuse, là aussi, on ne peut pas exclure une averse orageuse. Entre ces deux zones, le risque d’averse sera très faible mais pas complètement nul.

Le vent se renforcera avec des pointes de 50 à 60 km/h voire plus à la côte. Et les températures maximales varieront entre 21 et 27 °C.