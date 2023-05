Météo en Belgique : profitons de ce doux week-end car la semaine prochaine sera grise et froide

C’est un samedi matin très ensoleillé qui nous attend. Dès la mi-journée, des cumulus prendront plus d’ampleur au Sud du sillon Sambre-et-Meuse et quelques averses pourraient s’en échapper, essentiellement dans les provinces de Liège et de Luxembourg. De Bruxelles à Ostende, le soleil restera très généreux et les températures seront de saison.