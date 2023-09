Météo en Belgique : plus calme mais plus gris ce mercredi

Confirmation de l’embellie vendredi sous un ciel assez bien ensoleillé et des maximas à nouveau chauds : de 22 à 25°C,.

Nous devrions rester dans la chaleur avec à nouveau des maxima de 23 à 27°C avant une possible dégradation orageuse dimanche, mais uniquement sur l’ouest du pays. Températures estivales de 24 à 28°C.

Lundi, les orages devraient rythmer une journée plus chaotique et l’où on perdra trois degrés par rapport à la veille. A priori, météo variable et plus fraîche pour mardi, encore incertain.